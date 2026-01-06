VIDEO – Anunció pausa en el Congreso: diputada Francisca Bello informó que padece cáncer

“Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria”, dijo la legisladora.

La diputada del Frente Amplio Francisca Bello confirmó que se tomará una pausa en el Congreso, luego de que la diagnosticaron con cáncer.

Así lo indicó la legisladora oficialista a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que explicó que su alejamiento de las labores legislativas tiene como propósito atender su salud.

“Hace un tiempo, a finales de noviembre, principio de diciembre, recibí una sospecha de diagnóstico que hoy día está confirmado, y ese diagnóstico ha removido toda mi vida“, comenzó sus palabras la diputada.

Cuál es el cáncer que padece la diputada Bello

A continuación, la diputada Bello confirmó que “tengo cáncer cervicouterino. Es más difícil de lo que uno cree decirlo en voz alta, pero también creo profundamente en la honestidad y en no esconder lo que somos ni tampoco lo que estamos viviendo“, planteó.

Al ahondar en el tema del cáncer, la diputada Francisca Bello llamó a la ciudadanía a mantener sus controles de salud, en particular el Papanicolau (PAP).

“Por supuesto que no es una pausa que yo hubiese querido tomar, menos luego de una excelente y gran reelección, pero es una pausa necesaria“, dijo la parlamentaria al ratificar que ya comenzó un tratamiento médico.

A la vez, aclaró que su equipo “seguirá trabajando para los compromisos con las personas, con el territorio y, sobre todo, para que el trabajo de fiscalización y legislación no quede en pausa”, concluyó.