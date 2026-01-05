FA toma distancia del PC y explica las razones para no asistir a proclamación de Kast

Constanza Martínez dejó en claro que su ausencia no responde a sentar “un punto político” como el Partido Comunista.

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio (FA), le bajó el perfil a la ausencia de la colectividad en la proclamación de José Antonio Kast como presidente electo, en un acto desarrollado en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), situación que fue replicada por el Partido Comunista (PC).

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto oficialistas como de oposición, fueron invitados por Kast a la actividad como un gesto de unidad.

Ante esto, solo el PC había anunciado con antelación que no diría presente, aseverando que su ausencia era “un punto político” y además responde a su rechazo a la postura expresada por el presidente electo respecto a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sostuvo

Por su parte, Constanza Martínez salió al paso de la inasistencia del FA, tomando distancia de las razones esgrimidas por el Partido Comunista y planteó que “tuvimos tope de agenda”.

“Íbamos a ir, hubo un tope de agenda, ustedes comprenderán, el primer día del año, hubo harta noticia el fin de semana, tuvimos que tener hartas reuniones”, indicó la timonel frenteamplista.

En esta línea, agregó que a la proclamación en el Tricel “normalmente se invita, los que pueden ir van, no es una ceremonia del talante del cambio de mando, así que no da para tanto (…) Teníamos que trabajar en otros temas y priorizamos eso”.