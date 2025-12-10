Madre camina de Chillán a La Moneda: necesita reunir $1.000 millones para tratar el cáncer de su hija

La mujer reveló que su hija fue sometida a quimioterapia durante ocho meses, pero el cáncer no remitió por completo.

Lidia Monroy inició en Chillán una caminata que pretende terminar en La Moneda, con el propósito de sensibilizar a las personas para que la ayuden a reunir los $1.000 millones que necesita para costear en el extranjero el costoso tratamiento contra el cáncer que padece su hija Amanda, de 6 años.

De acuerdo con lo informado por la mujer, a inicios de año la niña fue diagnosticada con neuroblastoma, un agresivo cáncer que actualmente se encuentra en etapa 4.

Reveló que Amanda fue sometida a quimioterapia durante ocho meses, pero el cáncer no remitió por completo, por lo que la niña quedó sin opciones de tratamiento en el país.

$1.000 millones para tratar el cáncer de su hija Amanda

Al iniciar su travesía, Lidia contó que “sabemos que en el extranjero existe una terapia que nos puede dar esperanza para tener un futuro junto a nuestra hija“.

“La meta es difícil, son 1.000 millones de pesos”, apuntó la madre de Amanda, quien añadió que, “lamentablemente, el cáncer está avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos. No tenemos tiempo, necesitamos tomar medidas drásticas“, recalcó.

La mujer explicó que en Barcelona, España, existe un hospital que posee una larga trayectoria en el tratamiento de ese tipo de cáncer, pero cuesta “mil millones de pesos, y es dinero que nosotros como padres no tenemos”, planteó.

Contó que en Chillán hicieron muchas actividades para reunir el dinero, pero solamente lograron reunir 90 millones de pesos, por lo que decidió iniciar la caminata hacia La Moneda, pues “estamos apelando a la solidaridad que tanto nos caracteriza como chilenos y que se ha visto históricamente que nos ha caracterizado“, le dijo a Mega.

“Necesito ser honesta. No tenemos tiempo. El diagnóstico de nuestra hija es un diagnóstico agresivo. Esto puede volver a ramificarse en cualquier momento. Estamos desesperados, porque no sabemos si tenemos tiempo a corto o mediano plazo. Sabemos que el tiempo a largo plazo ya no existe con nuestra hija sin el medicamento“, concluyó.