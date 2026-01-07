Los detalles del robo de computador que sufrió asesor del ministro del Interior: podría tener información confidencial

En las últimas horas se reportó el robo del notebook de uno de los asesores del ministro Álvaro Elizalde, el cual se produjo en la comuna de Conchalí.

Durante la tarde de este martes, un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de su computador en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, el cual podría tener información confidencial.

De acuerdo a información preliminar, este suceso tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado Líder, donde la víctima había dejado su vehículo.

Al momento de regresar al estacionamiento tras llevar a cabo sus compras, se dio cuenta que el vidrio del portamaletas estaba roto, desde donde sacaron el notebook.

En este marco, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que “desconocidos procedieron a quebrar la luneta trasera, uno de los vidrios del automóvil, y sustrajeron desde el interior una mochila, donde se encontraba un notebook marca HP“.

Siguiendo en esa línea, sostuvo que el computados que se sustrajo “podría mantener información confidencial, entendiendo que la víctima trabaja como asesor del ministro Álvaro Elizalde“.

“Por parte de la Fiscalía se instruyó que personal del Departamento OS9 de Carabineros, junto con apoyo de Laboratorio Criminalística -Labocar- de dicha institución, realizaran las primeras diligencias”, añadió.

“Estaríamos hablando de un robo en bienes nacionales de uso público y ojalá proceder a su detención dentro del tiempo inmediato“, expresó.

Por su parte, el capitán Héctor Casanova, Oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Norte, expuso que “el notebook lo utilizaba para ejercer funciones del Ministerio del Interior”. Respecto al contenido del aparato, el funcionario advirtió que “mantendría información atingente a su cargo, la cual está en carácter de investigación”.