400 víctimas y más de US$ 200 millones defraudados: cómo operaba la mafia china acusada de estafar a jubilados estadounidenses

La PDI realizó un megaoperativo en cinco regiones del país para desbaratar una banda de ciudadanos chinos que realizaban millonarias estafas con criptomonedas.

Durante la mañana de este viernes 9 de enero, se llevó a cabo un megaoperativo en cinco regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana, contra una organización encabezada por cuatro ciudadanos chinos, luego de que una agencia estadounidense alertara que en la Zofri se estaban realizando millonarias defraudaciones.

La investigación en la cual se involucró el FBI, surgió después de que un grupo de personas, la mayoría estadounidenses, denunciaran que sufrieron millonarias estafas informáticas, después de que les hicieran creer que estaban haciendo inversiones.

En este marco, la fiscalía regional de Tarapacá contabiliza a más de 400 víctimas y los montos defraudados serían más de 200 millones de dólares. Respecto a los delitos ligados a la banda, tienen relación con estafa y lavado de activos bajo la modalidad de criptomonedas.

🔴URGENTE |Operativos PDI en coordinación con el Ministerio Público se desarrollan en cinco regiones del país por los delitos de estafas y lavado de activos de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos. pic.twitter.com/C5PsgF7HoT — PDI Chile (@PDI_CHILE) January 9, 2026

Cómo operaba la mafia china que realizaba estafas en Zona Franca

Hasta Iquique llegó el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, donde la PDI detuvo a 39 personas, la mayoría de nacionalidad china. “Principalmente, un conjunto de ciudadanos norteamericanos, sin perjuicio de que también hay personas de otros países, fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas”, resumió.

Después de que las víctimas entregaban su dinero, este se lavaba y se transfería, para lo cual se utilizó “una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada chilena y el sistema financiero chileno. Y particularmente, especialmente, valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri. Por supuesto, esto no es la Zofri, sino que es un conjunto de empresas que se valen de esto ilícitamente, fraudulentamente, para cometer estos delitos“.

“Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial Banco Santander, para luego defraudarlos, en el sentido de que esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para, finalmente, no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo”, explicó la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien lleva adelante la investigación.

Por su parte, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que “lo llamativo de esto es que hay cobros de cheques por 400 mil y 500 mil dólares. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de un millón de dólares en la misma sucursal bancaria el mismo día”.

Para recabar más antecedentes, la PDI materializó 53 órdenes de entrada y registro en diversos inmuebles de la zona, donde también se allanaron casas de cambio. Serían 112 sociedades comerciales que estarían involucradas en la indagatoria.

¿Qué dijo el Banco Santander?

A raíz de esta situación, desde el Banco Santander emitieron una declaración en la que aseguran que dieron cuenta de los hechos al identificar transacciones sospechosas.

“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, expresaron.