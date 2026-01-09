Cortes de luz en Santiago hoy, viernes 9 de enero: estos son los sectores que se verán afectados por hasta siete horas

Revisa el mapa de Enel y cuáles son los sectores de las ocho comunas que tendrán suspensión del suministro eléctrico durante esta jornada.

Enel anunció una serie de cortes de luz que afectarán a ocho comunas de la Región Metropolitana (RM) este viernes 9 de enero de 2026.

Esta medida tiene que ver con trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, de acuerdo a lo que informó la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

¿Los sectores de Santiago que se verán afectados por cortes de luz este viernes 9 de enero?

Las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este jueves son: Vitacura, Huechuraba, Lampa, Quinta Normal, Santiago, San Miguel, Macul y La Florida. Revisa los sectores afectados:

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lampa: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.