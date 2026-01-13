Cortes de luz en Santiago este martes 13 de enero: los horarios y las comunas afectadas

Revisa el mapa de Enel, en donde encontrarás todos los detalles de los cortes de luz que afectarán a seis comunas de la RM este martes.

Enel anunció una serie de cortes de luz que afectarán a seis comunas de la Región Metropolitana (RM) este martes 13 de enero de 2026.

Esta medida tiene relación con trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, de acuerdo a lo que informó la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Estas son las comunas que se verán afectadas por cortes de luz este martes 13 de enero

Las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este jueves son: Conchalí, Estación Central, Maipú, San Ramón, La Cisterna y Ñuñoa. Revisa los sectores afectados:

Comuna de Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Comuna de La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.