Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Paula Narváez es rescatada del río Maullín tras protagonizar accidente en kayak

El incidente ocurre a solo días que Narváez deje oficialmente de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU, fue rescatada por personal del GOPE de Carabineros desde el cauce del río Maullín, en la Región de Los Lagos, tras sufrir un accidente en kayak.

La ex ministra de Michelle Bachelet se encontraba con cuatro adultos y dos menores kayaks individuales en el sector El Gato, cuando se vieron enfrentados a la emergencia.

Según consignó La Tercera, los efectivo policiales llegaron hasta el puente Chinchihuapi, logrando ubicar en un primer momento a dos adultos y un menor, los cuales salieron del río por sus propios medios y sin lesiones.

Uno de ellos le informó a Carabineros que había otro adulto que mantenía contacto con las personas restantes, las cuales estaban encima de troncos en medio del cauce del río Maullín.

Las personas restantes fueron ubicadas por un dron de Bomberos, lo que permitió que rescatistas, bomberos y efectivos del GOPE concretaran su rescate, entre los que se encontraba Paula Narváez.

El incidente ocurre a solo días que Narváez deje oficialmente de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que el próximo 17 de enero parte a Panamá para ser directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Notas relacionadas

Reajuste sector público: CFA advierte que hay USD 822 millones sin financiamiento concreto
Dinero

Reajuste sector público: CFA advierte que hay USD 822 millones sin financiamiento concreto

“El Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de balance estructural, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros”, informó el organismo.

Cristián Meza
Boric: cuando la convicción se vuelve refugio
Opinión

Boric: cuando la convicción se vuelve refugio

Si el progresismo concluye que gobernar fue solo un paréntesis incómodo entre dos momentos de oposición, no solo habrá perdido el gobierno. Habrá perdido credibilidad histórica. Porque la ciudadanía y sobre todo el votante obligado, no premia la coherencia abstracta. Premia a quienes demuestran que saben resolver problemas. Si la convicción no aprende del poder, deja de ser proyecto y se convierte en refugio.

Foto del Columnista Damián Trivelli Damián Trivelli