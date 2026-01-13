Paula Narváez es rescatada del río Maullín tras protagonizar accidente en kayak

El incidente ocurre a solo días que Narváez deje oficialmente de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU, fue rescatada por personal del GOPE de Carabineros desde el cauce del río Maullín, en la Región de Los Lagos, tras sufrir un accidente en kayak.

La ex ministra de Michelle Bachelet se encontraba con cuatro adultos y dos menores kayaks individuales en el sector El Gato, cuando se vieron enfrentados a la emergencia.

Según consignó La Tercera, los efectivo policiales llegaron hasta el puente Chinchihuapi, logrando ubicar en un primer momento a dos adultos y un menor, los cuales salieron del río por sus propios medios y sin lesiones.

Uno de ellos le informó a Carabineros que había otro adulto que mantenía contacto con las personas restantes, las cuales estaban encima de troncos en medio del cauce del río Maullín.

Las personas restantes fueron ubicadas por un dron de Bomberos, lo que permitió que rescatistas, bomberos y efectivos del GOPE concretaran su rescate, entre los que se encontraba Paula Narváez.

El incidente ocurre a solo días que Narváez deje oficialmente de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que el próximo 17 de enero parte a Panamá para ser directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).