Quiebre en la alianza de Gobierno: PS congela su participación en la coalición y apunta contra el FA y PC

El Partido Socialista determinó congelar su participación en la alianza de Gobierno tras las duras críticas que recibió de sus socios de coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista por la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

La pugna se da en el contexto de la absolución del ex capitán de Carabineros, Claudio Crespo, quien fue absuelto del delito de apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica. En la resolución del caso, la jueza, Cristina Cabello, aludió a la “defensa legítima privilegiada”, disposición que fue aprobada por el Socialismo Democrático en la discusión de la ley que fortaleció la labor de las policías.

Representantes del PC y el FA, cuestionaron duramente a los sectores que dieron sus votos para que el artículo fuera aprobado. Asimismo, los dardos también apuntaron al presidente Gabriel Boric que promulgó la legislación antes de que sus partidos pudieran acudir al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo.

En razón de esa situación, el PS decidió suspender su participación en la coalición.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que la decisión se adoptó luego de una reunión de emergencia concretada la noche del martes donde el principal punto de discusión fue “las agresiones que sufrió el Partido Socialista por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista”.

“Somos todos miembros de una alianza de gobierno hasta hoy día y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la república, los que ataquen al Gobierno”, fustigó la timonel PS.

“Cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior que fue priorizado por la Segpres y que fue incluido dentro de la lista de logros del gobierno. Entonces, es muy sorprendente lo que ocurre”, sentenció.