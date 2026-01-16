“Maldita para los viejos”: Carlos Caszely se lanza contra ley corta de Isapres y anuncia gestiones gubernamentales para su modificación

El ex futbolista manifestó a EL DÍNAMO que “los políticos, de una vez por todas, deben ponerse la mano en el corazón y legislar para el pueblo de Chile”.

Lejos de quedar tranquilo con la respuesta que le dio Banmédica ante su denuncia respecto del tiempo que tardará en devolverle los cobros en exceso, el ex futbolista Carlos Caszely dijo que se trata de “un caramelo” para dejarlo tranquilo y planteó la necesidad urgente de cambiar la ley corta de Isapres, a la que calificó como “maldita para los viejos”.

En conversación con EL DÍNAMO, el ex goleador de La Roja sostuvo que “la Isapre me dio la respuesta que le corresponde a cualquier empresa. La gerenta o subgerenta de la Isapre me dijo que ellos solamente cumplían con la ley, solamente eso, y que me la van a pagar en 5 años“.

Consultado si el cambio de plazo que le informó la Isapre para la devolución de ese dinero era lo que esperaba, el ex artillero de Colo Colo sostuvo que “lo único que me deja tranquilo a mí es que una plata que me cobraron de más me la devuelvan. Porque, además, la plata no te la depositan en tu cuenta, la dejan en una cuenta ahí mismo en la Isapre”.

Caszely buscará que se cambie la ley corta de Isapres

Planteó, no obstante que más allá de su caso en particular, “mi tema es velar por todos los clientes que están ahí, ver cómo se soluciona el problema a la gente que realmente necesita contar con ese dinero que le cobraron de más“.

Al ahondar sobre el tema, manifestó que “los políticos, de una vez por todas, deben ponerse la mano en el corazón y legislar para el pueblo de Chile”.

En esa línea, Carlos Caszley consideró que este es el momento para revisar esa ley corta y modificarla. “Deberían hacerlo, si no en este gobierno, en el que viene”, aseguró.

“Deben ocuparse derechamente de meterse en esta ley corta y cambiarla totalmente. Y para eso estoy dispuesto a conversar con quien sea“, añadió.

El ex futbolista cree que desde la Isapre “me dieron un caramelo para que me quedara tranquilo, pero yo voy a insistir en hablar con alguien que tenga que ver con el tema”.

“Hablé con mi amigo abogado Cristián Espejo, con el que estamos viendo el camino a seguir, para ver si tenemos que hablar con alguien de este gobierno o del próximo gobierno, para ver si realmente se puede hacer algo y cambiar esta ley maldita para los viejos“, concluyó.