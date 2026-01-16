Tras denunciar pago de $2.000: el plazo en que Isapre devolverá el dinero a Carlos Caszely por cobros en exceso

El ex delantero de 75 años planteó que “tendría que vivir hasta los 130 años” para ver restituido su patrimonio, pero la aseguradora lo desmintió.

De “tragicómica” calificó el ex futbolista Carlos Caszely la propuesta de devolución de cobros indebidos que le hizo su Isapre, según planteó en una públicación a través de sus cuentas en redes sociales.

De acuerdo con lo que planteó el ex goleador de Colo Colo y La Roja, “recientemente fui notificado por mi Isapre (@banmedica), por una deuda que mantienen conmigo por cobros indebidos realizados durante años”.

En esa línea, el ex delantero de 75 años reveló en el mismo texto que el monto de dicha deuda asciende a $1.700.000.

A continuación, el Chino precisó que, “sin embargo, la sorpresa llegó al momento de discutir la forma en que me la devolverían: cuotas mensuales de 2.200 pesos, que se completarían en 64 años“.

“O sea, tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece“, apuntó Carlos Caszely al respecto.

Luego, sostuvo que “si un afiliado se retrasa un solo día en sus compromisos financieros, las sanciones y cargos son inmediatos. No obstante, cuando la institución debe devolver capital cobrado en exceso, propone plazos que exceden la expectativa de vida promedio“.

“¿Qué opinan sobre esto? Me parece una situación tragicómica que probablemente afecta a miles de personas más. Quedo atento a sus comentarios”, concluyó su mensaje Carlos Caszely.

Qué le respondió la Isapre a Carlos Caszely

Luego de la publicación de Carlos Caszely, desde la Isapre Banmédica le respondieron al ex futbolista a través de un comunicado.

En el texto, la empresa planteó que “a partir de diciembre de 2024, Isapre Banmédica dio inicio al plan de devoluciones, instruido por la Ley Corta de Isapres, de los montos que la Corte Suprema calificó como cobrados en exceso”.

“El proceso de devolución a afiliados y ex afiliados a Banmédica tiene un plazo máximo de 13 años. Además, se ha realizado teniendo en consideración la edad de la persona, beneficiando con un menor plazo máximo de pago a aquellos afiliados y exafiliados de 65 años o más“, detalló a continuación.

Indicó, a la vez, que “para todos aquellos afiliados y ex afiliados de Isapre Banmédica entre 65 y 80 años a los que les corresponde devolución, esta se realiza en a lo más 60 pagos mensuales, lo que equivale a un plazo máximo de 5 años, como el caso de Carlos Caszely“.

“En tanto, para los mayores de 80 años con un plan de pago vigente, la devolución se realiza en un máximo de 2 años, con pagos mensuales que no superan los 24 meses“, puntualizó Banmédica.

En la parte final de su respuesta, la Isapre manifestó que “ya se puso en contacto con el afiliado para aclarar sus dudas respecto a su plan de pago, detallar el monto total a devolver y los plazos que por edad le corresponden“.

Por su parte, la Superintendencia de Salud respaldó lo expuesto por la Isaapre Banmédica, e indicó que, conforme a la ley, el plan de devolución de Caszely contempla 60 meses y finalizará en noviembre de 2029.