Abogada de empresario vinculado en crimen de Julia Chuñil habla del vuelco del caso y explica audio donde dice que “la quemaron”

La abogada afirma que las supuestas amenazas de Juan Carlos Morstadt a Julia Chuñil “jamás fueron efectivas”, como lo habían planteado sus hijos y la ONG Escazú Ahora.

Tras meses de investigación reservada, esta semana se dio a conocer un vuelco en el caso de Julia Chuñil, pasando de ser un crimen contra activista ambiental (donde el empresario Juan Carlos Morstadt fue vinculado) a presunto parricidio.

En este contexto, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de la víctima y sindicado como el autor material del asesinato, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

Qué dijo la abogada del empresario inicialmente vinculado al crimen de Julia Chuñil

Luego de que se dieran a conocer los antecedentes de la investigación y se haya intensificado la búsqueda de la dirigente mapuche en el predio en donde vivía, la abogada del empresario forestal inicialmente vinculado, Carole Montory, dijo a LUN que “hemos señalado muchas veces es que mi representado jamás se involucró de modo alguno en esta situación tan penosa que nos ha tocado conocer como comunidad en los últimos días”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que después de la desaparición de Julia Chuñil, sus hijos presentaron una querella patrocinada por la ONG Escazú Ahora, en la cual planteaban que la mujer fue perseguida por su rol de defensora ambiental.

En concreto, apuntaban al empresario Monrstadt, señalando que antes de que se le perdiera el rastro en noviembre de 2024, él la habría amenazado.

“Jamás fueron efectivas (las amenazas). Sí hubo una denuncia sin abogado por usurpación. Él denunció que la señora Julia y su familia estaban en su terreno, pero solo para dejar precedente frente a las autoridades; nunca realizó acciones civiles concretas para desalojar“, detalló la defensora del empresario.

En cuanto al audio en el Juan Carlos Morstadt dice saber que habían quemado a Chuñil, Montory aseveró que “lo que él hizo fue replicar o repetir un rumor que hubo en la zona, donde se señalaba que la señora Julia había sido quemada”.