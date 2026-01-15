Robo a adulto mayor y enfrentamiento con su hijo: el episodio que habría terminado en el asesinato de Julia Chuñil

La investigación de Fiscalía apunta que Javier Troncoso habría asesinado a Julia Chuñil, mientras que el resto de los imputados habrían ayudado en el ocultamiento de su cuerpo.

Durante la audiencia de formalización de los tres hijos de Julia Chuñil, la Fiscalía entregó detalles sobre la desaparición y homicidio de la dirigente mapuche, a quien se le perdió el rastro el 8 de noviembre.

De acuerdo al Ministerio Público, aquella jornada, el imputado Javier Troncoso llegó en estado de ebriedad a la casa en donde vivía su madre, su hermana Jeannette Troncoso, y el ex yerno de la víctima de iniciales B.F.B.B.

En este marco, Javier habría intentado robarle la pensión de $212.000 a un adulto mayor de 90 años que residía en un lugar cercano y que en ese momento estaba en casa de Julia Chuñil.

Cómo habría ocurrido el asesinato de Julia Chuñil

Fue ahí cuando el acusado habría comenzado a golpear al adulto mayor para luego amenazarlo con un cuchillo. La activista ambiental al ver esta situación, intervino para detener a su hijo, dando paso a un forcejeo entre ambos.

Después de que la víctima logró arrebatarle el cuchillo y lanzarlo por la ventana, Javier la golpeó y la habría ahorcado contra la pared de una bodega contigua a la casa, causándole la muerte.

Mientras ocurrían los hechos, los demás imputados se encontraban en la casa y no prestaron ayuda a Chuñil.

Según la Fiscalía, Javier y su hermano Pablo ocultaron el cuerpo de su madre y en los días posteriores quemaron su ropa en un tambor, vendieron su ganado y se repartieron el dinero que obtuvieron.

“Los cuatro imputados optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas y guardar silencio de lo ocurrido, e incluso mentir a las autoridades”, detalló la fiscal regional Tatiana Esquivel en la audiencia.

En este contexto, habrían acordado que Jeannette Troncoso formulara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros, la cual se materializó dos días después del crimen.

“En las semanas posteriores a la denuncia de extravío, los hijos imputados de Julia del Carmen Chuñil Catricura comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose de su patrimonio, vendiendo bienes de su propiedad, tales como su ganado y su carretón de bueyes, repartiéndose el dinero obtenido entre ellos, llegando incluso el imputado Javier el 8 de diciembre de 2024, a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar en el parque los Laureles de Valdivia”, expuso la persecutora.