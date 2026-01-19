Programa “Primera Respuesta Entel” activa plan de conectividad para apoyar a afectados por incendios en las regiones de Ñuble y Biobío

La empresa de tecnología y telecomunicaciones implementó la reposición de servicios móviles para clientes con deuda, y la suspensión de cortes de servicios por boletas impagas. Ambas medidas aplican tanto para personas como para empresas.

La compañía se encuentra reponiendo los servicios móviles y suspendiendo cortes por deuda para así mantener la conectividad de personas y empresas afectadas por los incendios. CEDIDA.

Entel, compañía de telecomunicaciones y tecnología, activó su plan de conectividad “Primera Respuesta” para sus clientes afectados por los incendios, en las comunas de Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida y Nacimiento (Región del Biobío); y Ránquil y Quillón (Región de Ñuble).

La empresa informó que se suspenderán los cortes por boletas impagas a clientes con contrato móvil, y se repondrán los servicios para aquellos clientes con deuda en dichas comunas, por siete días a contar del domingo 18 de enero, de modo que los clientes (personas y empresas) puedan mantenerse conectados durante esta emergencia.

La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, explicó que “en momentos como este, la conectividad es fundamental y, en línea con nuestro compromiso con la conexión de los chilenos, nuestra prioridad es facilitar la comunicación tanto de las personas, como de nuestros clientes empresas en las comunas que han sido afectadas por los incendios”.



Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil, para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Prioriza la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuye el uso de dispositivos conectados.