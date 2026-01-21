El niño se convirtió en héroe al rescatar a su madre y hermanas de un incendio en Penco. Ahora lucha por su vida tras sufrir quemaduras graves en brazos y piernas.

La historia de Martín, el niño de 10 años que logró guiar a su madre y colaborar en el rescate de sus hermanas mellizas en medio del incendio que afectó a Penco, en la Región del Biobío, ha generado una profunda conmoción a nivel nacional. Su actuar, marcado por la valentía y la rapidez en un momento crítico, fue clave para que su familia lograra salir con vida de una situación extrema.

No obstante, ese gesto heroico tuvo consecuencias graves para su salud. Producto de la exposición directa a las llamas, Martín permanece bajo atención médica especializada, al igual que su madre. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción gracias al trabajo de Bomberos y al esfuerzo que realizaron juntos para escapar del fuego, donde continúan internados.

Según el último informe médico, el menor presenta quemaduras en cerca del 46% de su cuerpo, principalmente en brazos y piernas, y se encuentra conectado a ventilación mecánica.

Asimismo, el recinto asistencial detalló que está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), en estado grave pero fuera de riesgo vital, información que fue dada a conocer por TVN. En tanto, su madre registra alrededor de un 30% de quemaduras, mientras que una de las mellizas continúa hospitalizada y la otra ya fue dada de alta.

Martín, el niño de 10 años que arriesgó su vida para salvar a su familia del incendio en Penco

El dramático episodio ocurrió cuando Martín quedó atrapado por el incendio junto a su padre, su madre y sus dos hermanas mellizas de apenas dos años. En medio del caos, la madre logró entregar a las pequeñas a personal de Bomberos, mientras ella y Martín comenzaron a escapar detrás de ellos, sorteando el fuego y el humo.

Sobre ese momento, Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, relató en el programa Mucho Gusto que “cuando la mamá nos entregó a los bebés, yo lo primero que hice fue pedirle un polerón o algo para poner encima y su hermano (Martín) sacó algo de su mochila. Le dije, ‘mira, si la bebé saca su cabeza, tú ponle el polerón encima'”.

El padre del niño también entregó su testimonio al mismo espacio televisivo, recordando uno de los instantes más críticos del rescate: “Mi hijo le decía: ‘Mamita, párate y sigamos corriendo, sigamos corriendo’, y ella como que no podía más, estaba arrodillada. Entonces, mi hijo le daba el aliento y ella se paraba y seguía corriendo nuevamente”.

Finalmente, Monsálvez destacó el rol fundamental del menor en el desenlace de la emergencia: “Fue un valiente, fue un héroe, gracias a él su mamá pudo salir y hoy día estamos hablando de que todos se encuentran bien, gracias a Dios”.