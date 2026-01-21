El beneficio se entrega según el nivel de afectación y requiere contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El Gobierno anunció la entrega de un bono destinado a los damnificados por los incendios forestales que afectaron a las regiones de Bío Bío y Ñuble.

La información fue entregada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“Quiero destacar, al iniciar mis palabras, el esfuerzo que se está haciendo desde el primer momento con el objeto de llegar con las ayudas que corresponde a todas las chilenas y chilenos que han sido afectados por estos incendios”, señaló el ministro al inicio de su intervención.

¿Cuánto dinero entregará el Gobierno a los afectados por incendios?

Asimismo, explicó que el comité de ayudas tempranas resolvió avanzar en la entrega del bono de recuperación, el cual se dividirá en dos montos: $1.500.000 para casos de afectación alta y $750.000 para afectación media.

Elizalde agregó que “para acceder a este beneficio, es requisito contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y el pago se realizará mediante un depósito único en la cuenta RUT del jefe de hogar. También podrá ser cobrado de manera presencial en sucursales de BancoEstado. Esta es una primera ayuda que vamos a comenzar a pagar esta semana”.

Asimismo, el secretario de Estado informó que, en caso de que algunas personas no cuenten con la ficha FIBE, equipos de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) están trabajando para verificar el nivel de afectación y cumplir con el requisito.

El ministro añadió que, además del bono, se está ejecutando la recuperación temprana de infraestructura, liderada por el MOP, que contempla la remoción, retiro y disposición final de escombros. Hasta ahora, se han desplegado 37 máquinas en Ñuble y 74 en Bío Bío.

Por último, Elizalde señaló que los equipos especializados esperan autorización para ingresar a ciertas zonas, ya que algunas áreas todavía están prohibidas para el ingreso, debido a que se continúa con la búsqueda de cuerpos, coordinada por el Ministerio Público, la PDI y con participación del Servicio Médico Legal (SML).