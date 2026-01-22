Gobierno califica de “descriterio” el cobro de peajes durante incendios en Ñuble y Bío Bío

La situación se originó tras la difusión de un video viral en el que una cajera de peaje relata la tensión y angustia vivida al verse obligada a cobrar durante la emergencia por los incendios, mientras conductores exigían el libre tránsito para asistir a sus familias y a los afectados.

El Gobierno se pronunció sobre el video viral de una cajera que se vio obligada a cobrar peajes durante los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Bío Bío.

En el registro, la trabajadora de una caseta de peaje expresó su frustración y pena, mientras mostraba la reacción de los conductores.

“La gente pedía que levantáramos los peajes, desesperados, querían llegar a sus familias o ir a ayudar“, señaló la cajera, que continuaba cobrando. “Ni les cuento cómo nos regañan, esa es su forma de quejarse. Que por qué no abrimos las barreras”. “Es lo más frustrante que me ha tocado vivir, hasta llorando, porque es terrorífico, por decir lo menos“, agregó.

Gobierno califica de “descriterio temporal” cobro de peajes durante incendios en Ñuble y Bío Bío

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que se trató de un “descriterio temporal“. “Tuvimos, por decirlo de manera elegante, un descriterio temporal de tres horas en la administración de una de las rutas concesionadas; la situación ya fue corregida“, explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la concesionaria “no acató lo dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que estableció que en el contexto de los incendios no se debía cobrar peaje“.

“Lo que ocurrió es que un gerente de la concesionaria decidió cobrar el peaje durante un par de horas. Apenas se notificó al MOP, se ordenó liberar el tránsito. Las autopistas son administradas por empresas privadas, pero en situaciones de emergencia, el MOP ha decretado el libre tránsito para que las personas puedan desplazarse sin cobro“, concluyó.