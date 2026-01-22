La medida responde a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica que Enel realizará en distintos puntos de la capital.

La empresa Enel informó la realización de nuevos cortes de luz programados para este jueves 22 de mayo, los que afectarán a 12 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en determinados sectores.

Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes programados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para saber si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel, disponible en su plataforma digital O HACIENDO CLIC ACÁ donde podrás revisar horarios y detalles del corte.

Además, en caso de que la suspensión del servicio impacte a personas electrodependientes, la empresa habilitó los siguientes canales de atención para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de Santiago: conoce los sectores afectados

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Estación Central y Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas

Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas