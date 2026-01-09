Enel aún no puede devolver sobreconsumos en cuentas de la luz: culpó a La Moneda

Enel Distribución puntualizó que la devolución se traducirá en un descuento en las cuentas de la luz de los clientes afectados.

En las últimas horas, Enel Distribución comenzó a informar a sus clientes que no podrá concretar la devolución de los sobreconsumos que se cobraron por “error” en las cuentas de la luz y que terminaron con la salida del ministro de Energía, Diego Pardow.

En la declaración pública a sus usuarios, la empresa apuntó a la responsabilidad del Gobierno por esta situación: “El decreto que contempla la actualización de las tarifas aún no es emitido y por ende no es posible su aplicación”.

Una vez subsanada esta situación, los clientes verán una glosa en sus cuentas con los valores correspondientes al consumo eléctrico del mes.

Para que la devolución se pueda hacer efectiva, se debe actualizar el decreto tarifario vigente, el cual es elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), previo dictado del Ministerio de Energía.

Enel Distribución puntualizó que la devolución se traducirá en un descuento en las cuentas de la luz de los clientes afectados.