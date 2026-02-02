Él fue apuñalado: lo que se sabe de la encerrona que afectó a Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella en Recoleta

El actor, que resultó con diversas lesiones producto del ataque, fue herido con un arma cortopunzante, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Luego de participar en la gala de los Premios Caleuche, el actor Osvaldo Silva fue víctima de una encerrona mientras se dirigía a su domicilio junto a su esposa, Cecilia Cucurella.

El delito ocurrió durante la madrugada de este lunes 2 de febrero en la comuna de Recoleta, específicamente en una estación de servicio a la que el intérprete acudió para cargar combustible.

El actor, que resultó con diversas lesiones producto del ataque, fue herido con un arma cortopunzante, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, permaneció durante la madrugada colaborando con Carabineros en las diligencias destinadas a dar con los responsables del asalto y recuperar el vehículo sustraído.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los autores del delito corresponderían a un grupo de sujetos que actuaron con el rostro cubierto. Además, se presume que serían menores de edad y de nacionalidad chilena, esto último por el acento utilizado al momento de intimidar a la pareja.

La Fiscalía dispuso que la Policía de Investigaciones (PDI) quede a cargo de las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho que afectó al actor Osvaldo Silva.

En ese contexto, el capitán de Carabineros Walter Spreng, oficial de ronda Norte, explicó que “esto se gesta en el momento de carga de combustible. En ese momento son abordados por cinco sujetos, que los obligan a descender del vehículo”.

Asimismo, detalló que “se genera un forcejeo con este conductor (Osvaldo Silva) que resulta lesionado con arma blanca en su brazo y pierna izquierda”.

Desde la institución policial agregaron que “al ver a estas personas con lesiones, Carabineros les entregó ayuda inmediata”.