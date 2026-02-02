Fiscalía apunta a rol de Claudio Orrego en Caso ProCultura: “Abusó de su cargo”

Este lunes continuó la exposición del Ministerio Público en el marco de la formalización por el Caso ProCultura, donde el gobernador de la RM fue mencionado en diversas ocasiones.

Este lunes se realizó la tercera jornada de formalización en el marco del Caso ProCultura, arista del Caso Convenios, donde el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, aparece como uno de los imputados.

Bajo este contexto, al momento de arribar al Centro de Justicia, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, sostuvo que en la carpeta investigativa no están todas las conversaciones entre Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín (fundador de ProCultura).

De acuerdo al jurista, hay chats que fueron borrados, lo cual daría cuenta del fraude al Fisco que se encuentra investigando el Ministerio Público. En concreto, la Fiscalía acusa a la organización de recibir más de $1.600 millones para un programa de prevención del suicidio vía directa, sin ningún tipo de licitación.

En este sentido, Toloza expresó: “Hay que recordar lo que dijo el fiscal. Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Y eso no es una presunción. Eso es de la lógica por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, hermano, si hay dificultades, si hay algo que les pueda perjudicar, bórralos“.

“Y no hay comunicación que se haya podido rescatar. Es imposible que estas dos personas, con su grado de cercanía, no hayan tenido más conversaciones que sólo entre esas. Es evidente que acá hay información que se ha borrado”, planteó.

Durante la audiencia, la Fiscalía siguió con su exposición enumerando las imputaciones y pidiendo prisión preventiva contra Alberto Larraín (fundador de ProCultura), María Constanza Gómez (representante legal), María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno. Allí, el gobernador de la RM fue mencionado en cerca de 70 ocasiones.

El rol de Claudio Orrego en el Caso ProCultura

“Claudio Orrego Larraín abusó de su cargo de gobernador regional metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo, en la suscripción del convenio y traspaso de fondos a la fundación Procultura, sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar el trato para el cual había sido contratada”, sostuvo el ente persecutor según consigna Ex-Ante.

El fiscal Cristián Aguilar mencionó en varias ocasiones a Orrego, señalando las comunicaciones que tuvo con Larraín y las cenas en que participaron para dar cuenta del vínculo de amistad entre ambos.

En este marco, se apuntó al rol que habría tenido la autoridad de RM en la creación del programa que se encuentra en tela de juicio por los millonarios convenios.

Orrego anunció dicho programa en abril de 2023, el cual consideraba siete fundaciones: ProCultura, Katy Summer, Míranos, Círculo Polar, Para la Confianza, Todo Mejora y José Ignacio.

Respecto a las medidas cautelares, estas se darían a conocer entre el martes o miércoles. En cuanto a la situación judicial del gobernador de la RM, esta se mantiene en espera, ya que aún no se revisa la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía.

Ante esto, Toloza manifestó que “esperamos que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ponga en tabla, en un breve plazo, el desafuero del gobernador Claudio Orrego. En estas audiencias hemos sido testigos de (…) que su participación en estos hechos fue esencial”.