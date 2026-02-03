“No queremos independencia”: las razones de Rapa Nui para rechazar el proyecto de gobierno autónomo impulsado por Boric

El proyecto fue presentado por el gobierno en agosto de 2025 y fue definido como una propuesta “para saldar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo Rapa Nui”.

Esta semana se informó que la comunidad de Rapa Nui rechazó la propuesta de Estatuto Especial impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que buscaba otorgar a la Isla de Pascua un régimen de gobierno especial y desvincularla administrativamente de la Región de Valparaíso.

Según el escrutinio oficial, la alternativa “INA”, que significa “no” en lengua rapanui, obtuvo un 87 % de las preferencias, equivalente a 959 votos, mientras que la opción favorable al proyecto alcanzó un 13 %, con 114 sufragios.

El planteamiento del Ejecutivo contemplaba, entre sus principales ejes, la separación política y administrativa de la isla respecto de Valparaíso, así como la creación de un Gobierno del Territorio Especial (GTE), con personalidad jurídica propia, patrimonio y presupuesto autónomos.

Este órgano estaría conformado mayoritariamente por representantes de la comunidad Rapa Nui, quienes ocuparían seis de sus ocho cargos, de acuerdo con la información contenida en la papeleta de votación.

Además, la iniciativa buscaba transferir a esta nueva entidad la planificación del desarrollo del territorio especial, junto con la administración de las tierras y del patrimonio cultural de la isla, funciones que serían ejercidas exclusivamente por integrantes del pueblo Rapa Nui.

El proyecto fue presentado por el gobierno en agosto de 2025 y fue definido como una propuesta “para saldar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo Rapa Nui”.

Tras conocerse el resultado, la comunidad Honui, que reúne a 32 familias del territorio insular, difundió el desenlace de la consulta y afirmó que “este resultado constituye una señal política inequívoca. El Pueblo Rapa Hui que participó de este proceso no otorgó su consentimiento a la propuesta de Estatuto Especial”.

Asimismo, desde la agrupación señalaron que “la autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseño institucionales que no emanen de un consenso real del Pueblo Rapa Hui”.

No obstante, precisaron que “el resultado de esta votación no puede ser interpretado como una renuncia a nuestras demandas históricas, ni como un rechazo a la autonomía o al autogobierno. Por el contrario, expresa una objeción política al modo en que el Estado ha conducido este proceso, a la insuficiencia de garantías, a la falta de consensos amplios y a la ausencia de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de institucionalidad para Rapa Nui”.