Corte de luz afectará a siete comunas de Santiago este jueves: revisa horarios y sectores

La empresa Enel informó la realización de un nuevo corte de luz para este jueves 5 de febrero, los que afectarán a siete comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores, debido a trabajos previamente planificados en la red eléctrica.

Desde Enel explicaron, a través de su sitio web, que este tipo de suspensiones se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Las personas que deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su plataforma digital, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detallan horarios y sectores específicos.

En caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la empresa dispuso canales de atención especial para solicitar apoyo, a través de los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Huechuraba, Providencia, Santiago, La Florida, La Cisterna y Maipú.

