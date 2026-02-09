La empresa Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este lunes 9 de febrero, los que afectarán a nueve comunas de Santiago.
De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores específicos.
Desde Enel explicaron a través de su sitio web que estos cortes planificados se avisan con anticipación, con el objetivo de que las personas puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.
Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde se entregan todos los detalles del corte, como horarios y sectores involucrados.
Este lunes habrá cortes de luz en nueve comunas de Santiago: conoce horarios y sectores
En total, nueve sectores de la capital se verán afectados por interrupciones en el suministro eléctrico: Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, La Reina, Ñuñoa, Santiago, Maipú y San Miguel.
La Florida: Desde las 10:00 a las 17:00 horas
Maipú: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas
San Miguel: Entre las 11:00 y las 17:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 a las 13:00 horas
Macul: Desde las 10:00 a las 17:00 horas
La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas
Ñuñoa: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas
Quinta Normal: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
Cerro Navia: Desde las 10:30 a las 16:30 horas
Huechuraba: Entre las 11:00 y las 17:00 horas