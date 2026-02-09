La suspensión del suministro eléctrico tendrá una duración de al menos siete horas en algunos lugares.

La empresa Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este lunes 9 de febrero, los que afectarán a nueve comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores específicos.

Desde Enel explicaron a través de su sitio web que estos cortes planificados se avisan con anticipación, con el objetivo de que las personas puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde se entregan todos los detalles del corte, como horarios y sectores involucrados.

Este lunes habrá cortes de luz en nueve comunas de Santiago: conoce horarios y sectores

En total, nueve sectores de la capital se verán afectados por interrupciones en el suministro eléctrico: Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, La Reina, Ñuñoa, Santiago, Maipú y San Miguel.

La Florida: Desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas

San Miguel: Entre las 11:00 y las 17:00 horas

Santiago: Desde las 10:00 a las 13:00 horas

Macul: Desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas

Ñuñoa: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas

Quinta Normal: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

Cerro Navia: Desde las 10:30 a las 16:30 horas

Huechuraba: Entre las 11:00 y las 17:00 horas