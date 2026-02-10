Disparo mortal en Iquique: lo que se sabe de la muerte de un funcionario de Gendarmería

Pese a los esfuerzos del personal médico, el funcionario falleció horas más tarde a causa de la gravedad de la herida, la cual habría sido en la cabeza.

Durante la mañana de este martes, un funcionario de Gendarmería falleció tras recibir un impacto de bala al interior del cuartel de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), recinto que colinda con la cárcel de Iquique, en la Región de Tarapacá.

El hecho generó un amplio operativo policial y conmoción entre los funcionarios del lugar.

Según las primeras informaciones, el gendarme recibió el disparo al interior del recinto y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Iquique, donde permaneció en estado grave.

En ese contexto y pese a los esfuerzos del personal médico, el funcionario falleció horas más tarde a causa de la gravedad de la herida, la cual habría sido en la cabeza.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, se indaga si el disparo fue autoinfligido o producto de un accidente, hipótesis que aún no han sido descartadas oficialmente.

Ante esta situación, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió hasta el cuartel USEP para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el lugar también llegó el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, quien quedó a cargo de dirigir el trabajo investigativo de la PDI. Por el momento, no se han entregado mayores antecedentes y las autoridades indicaron que se está a la espera de los peritajes para determinar con precisión el origen del disparo.