Cordero anuncia ingreso de reforma a Gendarmería en enero de 2026: “Es indispensable para el país”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó como “extremadamente grave” la denominada Operación Apocalipsis, una investigación que indaga hechos de corrupción al interior de Gendarmería.

En ese contexto, Cordero advirtió que la investigación aún está en desarrollo, subrayando la complejidad del entramado detectado.

“Es extremadamente grave por la forma en que estaba estructurado el cohecho y la manera en que tenían distribuida las ganancias que obtenían”, afirmó a CNN.

El ministro recalcó que combatir la corrupción en Gendarmería es un eje central de la política de seguridad del Estado.

“Atacar la corrupción en Gendarmería es una manera de establecer un dique muy severo en los contactos ilícitos que esos funcionarios podrían tener con organizaciones criminales”, señaló.

Cordero anuncia ingreso de reforma a Gendarmería en enero de 2026

En este escenario, Cordero confirmó que el Gobierno ya tiene avances concretos en la reforma a Gendarmería.

“Para el 4 o 5 de enero la reforma constitucional estará ingresada”, precisó, indicando que la intención es cerrar la discusión durante ese mes.

“El periodo que tenemos para resolver esto es durante enero, de modo que la próxima administración tenga el problema resuelto, desde el punto de vista de la dependencia, y simplemente quede la implementación”, explicó.

El secretario de Estado enfatizó que uno de los efectos inmediatos del proyecto será la redefinición del estatus constitucional de Gendarmería como institución de orden y seguridad pública.

“Lo más relevante, más que la dependencia, es que la calificación constitucional tendrá efecto inmediato”, sostuvo.

Asimismo, Cordero buscó tranquilizar a los funcionarios, asegurando que la reforma no implicará pérdida de derechos laborales.



“No significa ninguna pérdida de beneficios y derechos para los funcionarios”, afirmó, aunque advirtió que sí existirán efectos propios del nuevo estatus institucional.

“Las instituciones de orden y seguridad pública no pueden tener asociación de funcionarios. No se puede tener un sindicato con armas. Ese es uno de los impactos directos”, puntualizó.

Finalmente, el ministro reiteró la urgencia legislativa de la iniciativa. “Debería quedar resuelta en este periodo legislativo. Es conveniente para el país, es una reforma indispensable”, concluyó.