Cordero valora avance del desalojo de megatoma de San Antonio: “No hemos tenido ningún tipo de inconveniente”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró este miércoles que la labor de desalojo de la megatoma de San Antonio avanza de acuerdo con lo programado, sin que en las últimas semanas se presenten inconvenientes.

“Tuvimos un inicio que ustedes bien conocen, que tuvo cierta intensidad, pero ya se ha estado actuando de acuerdo con la planificación, que ha estado llevando a cabo el Delegado (Presidencial de Valparaíso), y todo de conformidad a los patrones que se han estado trabajando”, puntualizó.

En esa misma línea, destacó que “estas últimas semanas no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, y esperamos en las semanas que siguen tampoco tenerlos“.

De acuerdo con lo previsto, las labores de desalojo contemplan un total de 100 hectáreas del asentamiento irregular ubicado en la comuna de San Antonio.

Para esta semana, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso estableció una meta de 32 hectáreas recuperadas.

Avanza la querella

De manera paralela, el vocero del Movimiento de Pobladores Organizados, aseveró que la querella por estafa que se presentó contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ya fue acreditada por parte del tribunal respectivo.

“Dado esto, solo nos queda esperar lo que provea el tribunal y que se contesten a las solicitudes”, planteó a continuación el portavoz del movimiento.