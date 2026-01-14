Gobierno aclara el caso del detenido en megatoma de San Antonio que figuraba en lista de pensionados por estallido

El Gobierno detalló que pese a que el hombre se encontraba en el listado, no llegó a recibir pensión de gracia porque le faltó realizar un trámite.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al caso del hombre detenido por disparar contra Carabineros durante el desalojo de la megatoma de San Antonio, quien recibiría pensión de gracia por el estallido social.

Bajo este contexto, la autoridad aseguró que “efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión, pero entendemos que no ha recibido la pensión en ningún caso”.

En este marco, Ramos detalló que dicha indemnización es analizable, en cuanto si el individuo comete algún delito o pueda estar condenado.

“Hay ciertos criterios que se tienen que aplicar mediante la Justicia, que eso es lo que se está investigando ahora, que evidentemente haría que ese beneficio, esa indemnización, digamos, por cualquier tipo de daño, fuese ser analizable”, explicó.

A lo que agregó: “Es importante separar las cosas: los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile, así lo han venido haciendo, y también es importante recordar que el proceso de pensiones partió en el gobierno anterior, al cual nosotros hemos estado dándole curso y mejorado las maneras de acreditar y de acompañar también a este tipo de víctimas”.

Sin embargo, el subsecretario señaló que “es incompatible que cualquier persona pueda estar realizando delito o pueda estar condenado frente a la justicia para seguir percibiéndolo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que no recibió la pensión porque le faltó realizar un trámite administrativo. “Las personas tienen que firmar un documento respecto de la pensión que se les otorga, un trámite, y este no se realizó”, expresó.