La nueva condena que recibió Hugo Bustamante, asesino de Ámbar Cornejo: confesó crimen a periodista

El “asesino del tambor” sumó una nueva condena a su largo historial criminal, esta vez por un doble homicidio ocurrido hace tres décadas.

A casi 30 años de los hechos, la justicia dictó un nuevo fallo condenatorio contra el asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, esta vez por un doble homicidio que tuvo lugar en Villa Alemana el 27 de julio de 1996.

La indagatoria del caso se volvió a activar tras la confesión que el “asesino del tambor” realizó a la periodista Ivonne Toro, en el marco de su investigación sobre el Caso Ámbar. Tras dicha declaración, se ejecutaron nuevas diligencias y peritajes que facilitaron la reconstrucción del crimen.

La confesión de Hugo Bustamante que reactivó la causa por la que recibió una nueva condena

La periodista visitó a Hugo Bustamante en la cárcel de Rancagua durante ocho meses, bajo el contexto de su libro La niña Ámbar. Allí, la profesional le consultó si había matado a más personas.

Luego de visitarlo contantemente, situación que le permitió al condenado mostrar una mayor confianza con la entrevistadora, Bustamante le comentó que “usted me está tratando como si yo fuera una persona, y, por lo tanto, yo le tengo un regalo (…) sobre su pregunta, anote”, antes de entregar los nombres de Isabel Hinojosa y Eduardo Páez Hinojosa.

Según el fallo, Hugo y Eduardo Páez se conocieron en un penal en los años 90. El día del crimen, el sentenciado arribó a la casa de la víctima para exigirle dinero que le adeudaba, momento en el que la discusión escaló hasta que lo golpeó con un fierro en la cabeza, provocándole la muerte por un traumatismo craneoencefálico.

Posteriormente, llegó al domicilio la madre de Páez, quien falleció tras ser asfixiada por Bustamante. En este escenario, el condenado “procedió a amarrar ambos cuerpos con alambres y a taparlos con una frazada, para luego proceder a lanzarlos a un pozo que había en el domicilio de los hechos, tapándolos con tierra de otra excavación”.

Producto de lo anterior, el Juzgado de Letras de Villa Alemana dictó una pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio para Hugo Bustamante.

El historial criminal de Hugo Bustamante

De esta forma, Hugo Bustamante sumó una nueva condena a su largo historial delictual, a pesar de que ya cumple presidio perpetuo calificado.

El sujeto se encuentra cumpliendo la máxima sanción que contempla el sistema penal chileno por el crimen contra Ámbar Cornejo, luego de que el Tribunal estableciera que violó, asesinó y descuartizó a la joven.

Antes de ello, en 2016 salió de la cárcel en libertad condicional pese a una condena de 27 años por el homicidio de su ex pareja Verónica Vásquez y del hijo de ella, Eugenio Honorato. En aquel caso, se encontraron los cuerpos en un tambor metálico con cal, agua y yeso, hecho por el que se le conoce como “el asesino del tambor”.