Qué se sabe de la fuerte explosión e incendio que afecta a fábrica de Renca y genera columna de humo en Santiago

El incendio habría ocurrido al interior de una fábrica de adhesivos y también alcanzado un aparcadero de vehículos. Se registran personas heridas.

Una fuerte explosión de registró durante la mañana de este jueves 19 de febrero en una empresa que se ubica en el sector caletera de Ruta 5, a la altura del empalme con General Velásquez, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el hecho tuvo lugar en las cercanías de instalaciones de la cementera Polpaico/BSA, en camino a Quilicura, lo cual provocó el despliegue e intervención de personal especializado y el establecimiento de medidas preventivas para resguardar la seguridad de conductores y trabajadores de la zona.

Bajo este contexto, desde Transporte Informa indicaron: “Alerta de tránsito, debido a gran explosión en domo de empresa en sector caletera de Ruta 5 al sur, sector empalme de General Velásquez, el tránsito está suspendido en General Velásquez al norte desde Dorsal. Ruta 5 al norte colapsada desde el nudo Quilicura”.

Según informó Senapred, se registró “una explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños, comuna de Renca”.

Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista.

De momento, se registran personas heridas con quemaduras, cuya cantidad se está evaluando.

EN DESARROLLO…