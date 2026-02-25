Desde Enel explicaron que estas suspensiones se comunican con anticipación para que los clientes puedan organizarse y tomar las medidas necesarias.

La compañía Enel informó que este miércoles 25 de febrero se realizarán nuevos cortes de luz programados en siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas.

Desde Enel explicaron a través de su página web que estas suspensiones se comunican con anticipación para que los clientes puedan organizarse y tomar las medidas necesarias.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio web, HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detalla el horario y el perímetro del corte.

En caso de que la interrupción impacte a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención especiales para brindar apoyo. Los números disponibles son 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Las comunas de la RM que tendrán cortes de luz este miércoles 25 de febrero

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.