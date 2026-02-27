Relajan las cautelares a Daniel Jadue, pero la Fiscalía apelará para que regrese a arresto domiciliario total

En junio pasado el ex abanderado comunista también había recibido la rebaja de la cautelar, pero la decisión se revirtió apenas diez días después.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió este viernes la solicitud de la defensa del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y le cambió la cautelar a arresto domiciliario nocturno, tras lo cual la Fiscalía Centro Norte confirmó que estudia apelar a la resolución del tribunal.

Se trata de la segunda vez que la ex autoridad comunal obtiene la rebaja de la medida cautelar en su contra, luego de que en junio pasado también se resolviera cambiar el arresto domiciliario total por el nocturno, lo que se revirtió apenas diez días después, tras la apelación del Ministerio Público.

Daniel Jadue permanecía con la imposibilidad de dejar su domicilio, salvo las veces que contó con permiso especial, por ejemplo, para ir a votar en las Elecciones Presidenciales 2025, desde el 2 de septiembre de 2024, tras cumplir tres meses de prisión preventiva en Capitán Yáber.

El ex abanderado presidencial del Partido Comunista (PC) está siendo investigado en el denominado caso Farmacias Populares por parte de la Fiscalía Centro Norte, la que lo acusa de administración desleal, estafa, fraude al fisco y delito concursal, por lo que arriesga una pena de 15 años de cárcel.

Tribunal acogió argumentos de la defensa de Jadue

Luego de la decisión del tribunal capitalino, Daniel Jadue dijo que estaba “muy contento” con el fallo y planteó que “no había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total“.

“Hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper el sistema judicial”, añadió, al aludir al abogado Mario Vargas, que representó a Best Quality como querellante en la causa Farmacias Populares y quien fue formalizado en la denominada trama Bielorrusa.

Por su parte, la defensora del ex alcalde de Recoleta, Yessica Aguilera, manifestó que “nosotros señalábamos que habían variado las circunstancias que en su oportunidad se tuvieron en consideración para decretar un arresto domiciliario total, y el tribunal acogió las alegaciones”.

En tanto, el fiscal Marcelo Cabrera adelantó que “vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución”.