Los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos y adaptarlos a lo que establece la nueva normativa.

AGENCIA UNO.

Con el inicio del año escolar 2026 en varios colegios del país, Chile se convierte en uno de los cuatro países de América Latina con regulación sobre el uso de celulares en la sala de clases.

La medida, recientemente anunciada por el Gobierno, busca prohibir y controlar el uso de estos dispositivos en los establecimientos educativos, con el objetivo de recuperar la concentración de los estudiantes, fomentar la interacción humana en clase y fortalecer la conexión de los niños y niñas con su entorno.

Para ello, la normativa modifica la Ley General de Educación e introduce un marco regulatorio nacional que establece cómo deben utilizarse los dispositivos móviles dentro de las salas de clases.

En cuanto a los plazos, la ley comenzó a regir con el inicio del año escolar 2026. Mientras algunos colegios iniciaron las clases en febrero, otros comenzaron el llamado Súper Lunes y el resto iniciará este miércoles 4 de febrero.

A partir de ese momento, los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos y adaptarlos a lo que establece la nueva normativa sobre el uso de celulares.

Ley que prohíbe celulares en la sala de clases: cuáles son las excepciones

Se contemplan diversas situaciones en las que se permitirá el uso de dispositivos móviles dentro de los colegios.