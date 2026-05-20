Diputado Leiva (PS) sale en defensa de Arrau: “No necesitamos un sheriff, sino que le dé continuidad a la política pública”

Inexperiencia fue la principal crítica de la oposición hacia Martín Arrau, luego del enroque que lo sacó de Obras Públicas y lo dejó en Seguridad. “Es una persona que no tiene conocimiento”, decía ayer la presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic.

Sin embargo, este miércoles una inesperada defensa al secretario de Estado provino de las filas del PS. En conversación con radio Pauta, el diputado Raúl Leiva sostuvo que el republicano “conoce cómo funciona la dinámica política, comunica bien y yo creo que lo puede hacer muy bien”.

“En este caso el trabajo en materia de seguridad no es una bala de plata, nosotros no necesitamos un sheriff, sino que le dé continuidad a la política pública en materia de seguridad. (…) El ministro asume recién hoy día. Uno no puede partir criticando a una persona que ni siquiera se ha sentado en el ministerio y esperamos que le vaya bien”, añadió.

En esa línea, Leiva también manifestó su conformidad con que se haya concretado un cambio de gabinete. “Valoro la decisión del presidente Kast, de tomar una decisión a 69 días de gobierno, de asumir un fracaso en materia de seguridad. Efectivamente es un fracaso. Durante 60 días no hubo absolutamente nada, y esta es la prioridad número uno de la ciudadanía, y lamentablemente fueron tiempos perdidos. Eso habla de que va a tomar la conducción”, sostuvo.

El diputado también fue crítico con el trabajo de la antecesora de Arrau, Trinidad Steinert. “Yo creo que hay tres factores: una gestión nula, mala comunicación y las problemáticas que existen desde el punto de vista de sus atribuciones”, dijo aludiendo hacia el final al informe pendiente de Contraloría, solicitado por él mismo, que debiese determinar si la exministra se excedió en sus facultades al solicitar al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informar sobre la remoción de funcionarios policiales que trabajaron con ella mientras era fiscal de Tarapacá.