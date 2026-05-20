Las penas de cárcel que pide el Ministerio Público para el werkén Jorge Huenchullán

De acuerdo con el escrito que ingresó el fiscal Enrique Vásquez, el Ministerio Público acusa de tres delitos al werkén.

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El Ministerio Público dio a conocer cuáles son las penas de cárcel que pide para el werkén Jorge Huenchullán, tras su captura durante la madrugada del martes en su casa ubicada en la comunidad autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

La detención de Huenchullán la llevaron a cabo detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), miembros del Ejército y efectivos de Carabineros, tras lo cual se lo trasladó en helicóptero a la ciudad de Victoria.

Junto al werkén, que permanecía prófugo desde 2021, también se procedió a la detención de su pareja, Carolina Padilla Manquel.

Las penas que pide la Fiscalía para Jorge Huenchullán

En horas del martes, la Fiscalía de La Araucanía aprovechó de ingresar la acusación por el caso y dio a conocer cuáles son las penas que está solicitando para Jorge Huenchullán.

De acuerdo con el escrito que ingresó el fiscal Enrique Vásquez, el Ministerio Público pide pena de cárcel por los tres delitos de los que se acusa al werkén.

En concreto, solicita 10 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas, cinco por tenencia ilegal de armas de fuego y otros tres por tenencia ilegal de municiones, sumando un total de 18 años tras las rejas.

Además, recordó que el acusado tiene antecedentes por el mismo tema, debido a que ya había sido condenado por microtráfico de drogas y recibió una pena que cumplió en libertad.

Tras permanecer prófugo durante cinco años, Jorge Huenchullán esperará el juicio en su contra en prisión preventiva. Su pareja, en tanto, será formalizada por los mismos delitos.