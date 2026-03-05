El argumento del tribunal para no admitir a trámite querella contra el presidente Boric

La acción judicial la interpuso el ex director ejecutivo suplente del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic, quien acusó al mandatario de injurias con publicidad.

AGENCIA UNO.

El magistrado del Juzgado de Garantía de Copiapó, Ubaldo Bassoa, rechazó admitir a trámite la querella por injurias con publicidad que interpuso contra el presidente Gabriel Boric el ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic.

El abogado de Mihovilovic, Raimundo Palamara, presentó la acción judicial el pasado 27 de febrero, luego de que el mandatario empleó sus cuentas en redes sociales para criticar públicamente al ex director del SLEP a raíz de la fiesta realizada por el quinto aniversario del servicio en la región.

En su mensaje del 29 de enero, el jefe de Estado posteó: “Paréntesis, disculpen la digresión. Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”.

Por qué no se admitió la querella contra el presidente Boric

En el texto de la querella se acusó al presidente Gabriel Boric de atacar a Mihovilovic con “afirmaciones objetivamente falsas y deshonrosas“.

A la vez, en el documento se defendió la gestión del ex jefe del SLEP sobre la base de una auditoría implementada por el Ministerio de Educación, según la cual en la celebración no se usaron recursos públicos.

De acuerdo con lo resuelto por el juez Bassoa, su decisión de no acoger a trámite la querella contra el presidente Boric se debe a que, según el Código Procesal Penal, correspondía fijar una audiencia de procedimiento simplificado, pero dicha sesión no se puede programar “antes de veinte ni después de cuarenta días contados desde la fecha de la resolución”.

Debido a esto, en la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia Gabriel Boric ya no será mandatario y “el querellado adquirirá la calidad de ex Presidente de la República, circunstancia que hace procedente a su respecto la exigencia del desafuero establecido en el artículo 61 inciso 2° de la Constitución Política de la República”.

En concreto, en su condición de mandatario en ejercicio, Gabriel Boric no cuenta con fuero, el que sí adquirirá cuando pase a ser ex presidente, como ocurre en la actualidad con Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.