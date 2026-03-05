“No retrocedamos”: Boric emplaza al Senado a resguardar los DD.HH. ante proyecto de conmutación de penas

La iniciativa fue aprobada en general en la Cámara Alta con 23 votos a favor de senadores de derecha y 22 en contra de legisladores de izquierda.

AGENCIA UNO.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un llamado al Senado a “no retroceder” en materia de DD.HH., luego de que se aprobara el proyecto de ley que busca suspender o permitir el cumplimiento de penas alternativas a personas condenadas de mayor edad.

La iniciativa fue aprobada en general en la Cámara Alta con 23 votos a favor de senadores de derecha y 22 en contra de legisladores de izquierda. En ese contexto, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, presentó reserva de constitucionalidad, al considerar que la propuesta podría contravenir tratados internacionales.

“No retrocedamos”: Mandatario emplaza al Senado a resguardar los DD.HH. ante proyecto de conmutación de penas

El proyecto fija una edad mínima de 70 años para acceder al beneficio y contempla ciertas condiciones, como padecer una enfermedad que impida la recuperación o el tratamiento adecuado de una enfermedad crónica, o bien una enfermedad terminal. Además, la norma no establece excepciones según el tipo de delito por el que las personas hayan sido condenadas.

Debido a lo anterior, a través de sus redes sociales, el Mandatario reaccionó a la aprobación de la iniciativa en el Senado.

“Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, expresó Boric.

“Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”, añadió.