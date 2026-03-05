MAPAS – Estas son todas las comunas que tendrán corte de luz programado durante esta jornada

Enel explicó en su sitio web que estas interrupciones planificadas se anuncian con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que este jueves 5 de marzo se llevarán a cabo un nuevo corte de luz programado en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según indicó la compañía, la suspensión del suministro podría prolongarse por al menos siete horas en ciertos sectores.

Asimismo, Enel explicó en su sitio web que estas interrupciones planificadas se anuncian con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades.

Para saber si tu hogar se encuentra dentro de las áreas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página web de Enel, O HACER CLIC ACÁ, donde encontrarás toda la información correspondiente.

Estas son todas las comunas que tendrán corte de luz programado durante esta jornada

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Lampa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La empresa Enel realiza cortes de luz programados principalmente para llevar a cabo trabajos de mantención, mejoras y modernización en la red eléctrica.

Estas interrupciones permiten reparar infraestructura, reemplazar equipos en mal estado, conectar nuevos clientes y reforzar el sistema para evitar fallas mayores o cortes inesperados. Aunque pueden generar molestias, estos trabajos son necesarios para garantizar un suministro más seguro, estable y eficiente para los hogares y comercios.