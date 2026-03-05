Serían con fines político-partidistas: los presuntos viajes irregulares de Camila Vallejo en auto fiscal que detectó Contraloría

Desde la cartera que encabeza la vocera del Gobierno de Gabriel Boric aseguraron que ya enviaron los antecedentes para subsanar esta situación.

El pasado 3 de marzo, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe en el que dan cuenta de presuntas irregularidades en las bitácoras de viajes del auto fiscal que utiliza la ministra Camila Vallejo.

La fiscalización se realizó tras la denuncia que presentaron los diputados UDI, Felipe Donoso y Flor Weisse, en la que solicitaron indagar “eventuales irregularidades en la forma y contenido de las bitácoras de vehículos fiscales de Ministros de Estado”.

En el documento, el órgano contralor consignó que la vocera del Gobierno de Gabriel Boric utilizó el vehículo con fines político-partidistas.

4 de marzo de 2023: se dirigió al Teatro Coliseo para el aniversario del Partido Comunista, luego fue a TVN para participar en el programa Estado Nacional.

se dirigió al Teatro Coliseo para el aniversario del Partido Comunista, luego fue a TVN para participar en el programa Estado Nacional. 19 de abril de 2024: viaje al Teatro Coliseo para el aniversario del Partido Socialista.

Contraloría indicó que al solicitar información de estos viajes de Camila Vallejo en el auto fiscal, no se entregaron “las invitaciones u otros antecedentes que den cuenta que correspondieron a actividades oficiales“.

“Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. No resultó procedente que la autoridad en análisis asistiera a las actividades descritas en un vehículo fiscal“.

Consultados por Mega Investiga, desde la Segegob respondieron que “estamos tranquilos porque tenemos los antecedentes necesarios para que esas observaciones sean subsanadas. Ambos aniversarios de partidos señalados a los que asistió, fue en calidad de ministra, y en uno de ellos hubo un error en el registro del uso del automóvil”.

“Los antecedentes fueron enviados a la Contraloría y tenemos confianza de que será prontamente subsanado“, agregaron.