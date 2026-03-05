No te quedes fuera: conoce los plazos para rendir la PAES de Invierno 2026

El proceso está dirigido a egresados de enseñanza media que deseen mejorar sus puntajes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Esta semana comenzó el proceso de inscripción para la PAES de invierno 2026, correspondiente a la admisión 2027.

Según informaron desde el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), la prueba se aplicará el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio. Esta instancia está dirigida únicamente a personas que egresaron de enseñanza media en 2025 o en años anteriores, quienes deben contar con su Licencia de Enseñanza Media, Certificado Anual de curso de egreso (como 4º medio, 2º medio de adultos o 3º nivel medio adultos TP) o con reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que “la aplicación por quinto año consecutivo de la prueba en invierno la consolida como una opción valorada por las personas que desean ingresar a la educación superior y que reduce la ansiedad que este proceso conlleva, ya que tienen dos oportunidades al año para rendir esta prueba que es un requisito para el ingreso a las universidades del Sistema de Acceso”.

En cuanto al proceso de admisión 2027, se considerarán válidos los puntajes obtenidos en las PAES de invierno y regular rendidas durante 2025 y 2026, lo que permite a los postulantes combinar sus mejores resultados en cada prueba al momento de postular a las universidades del Sistema de Acceso centralizado.

Quienes se inscriban podrán elegir entre una y cinco pruebas, mientras que el costo dependerá del número de exámenes registrados es decir: $17.500 por una prueba, $32.000 por dos y $46.500 por tres o más. Solo podrán rendirse las evaluaciones que hayan sido inscritas previamente.

Además, al registrar la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) se podrá agregar sin costo adicional la prueba de Competencia Matemática 2 (M2). Esta opción también funciona a la inversa: al inscribir la M2, se puede sumar gratuitamente la M1.

Conoce los plazos para rendir la PAES de Invierno 2026

Desde el 23 de enero ya están disponibles en demre.cl los temarios de la PAES de invierno, que sirven de guía para quienes comiencen su preparación.

Las fechas más relevantes del proceso son:

Inscripción PAES de invierno: desde las 09:00 horas del 4 de marzo hasta las 13:00 horas del 17 de marzo (o hasta agotar los 50 mil cupos).

Rendición de la PAES de invierno: 15, 16 y 17 de junio.

Entrega de resultados: 17 de julio.