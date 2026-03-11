A horas del cambio de mando: carabinero fue baleado en la cabeza en Puerto Varas y quedó con muerte cerebral

El uniformado fue baleado cuando fiscalizaban a un grupo de personas que bebía alcohol en la vía pública.

Un carabinero se encuentra con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial registrado la mañana de este miércoles en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en el sector de San Francisco con Línea Férrea, hasta donde acudió personal policial luego de una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cuando los uniformados llegaron al lugar para fiscalizar a un grupo de personas, fueron atacados con disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un funcionario, identificado como el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien resultó gravemente herido.

Tras el ataque, el carabinero fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en estado crítico. Las autoridades informaron que su condición es de riesgo vital y que se mantiene bajo monitoreo médico permanente.

Hasta ahora no se registran personas detenidas por el hecho. Carabineros desplegó un operativo en la zona para dar con el responsable del disparo y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

El caso generó preocupación en las autoridades, quienes confirmaron que se está acompañando a la familia del uniformado mientras continúa la investigación para identificar a los autores del hecho.

Además, se especula que la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajaría a Puerto Varas para recabar mayor información sobre lo ocurrido con este carabinero.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajará hasta el sur del país para acompañar a la familia del uniformado una vez finalice el cambio de mando.