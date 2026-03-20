Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

CDE sigue el camino de Sichel y se querella por eventual fraude al fisco en administración de Emilia Ríos

El organismo apunta a la implementación del programa Vacaciones Soñadas, entre 2022 y 2024, sumándose así a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado durante la administración de Emilia Ríos al frente de la Municipalidad de Ñuñoa.

El organismo apunta a la implementación del programa Vacaciones Soñadas, entre 2022 y 2024, sumándose así a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

La iniciativa buscaba llevar a adultos mayores de la comuna en un paseo a un centro recreacional de Olmué por tres noches y cuatro días, incluyendo alimentación y alojamiento, contratando a dos empresas para realizar estos viajes.

Según el CDE, la Municipalidad de Ñuñoa gastó $118 millones el 2022 y 2023, y $300 millones en 2024, cuando se concretaron 10 travesías, pero “se observó que no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”.

Junto con ello, se pagó por un viaje que no se concretó y “en otros viajes se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”, consignó La Tercera.

En tanto, en la acción judicial presentada por el alcalde Sichel se detalla que “el Inspector Técnico de Servicios (ITS) Jorge Díaz Mujica, certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente, validando pagos con cargo a fondos públicos sin verificación objetiva. Su rol, como funcionario público encargado de la fiscalización, lo ubica como autor o cooperador necesario del fraude, ya que en el ejercicio de sus funciones aprueba o consiente el mismo”.

En esta línea, también apuntó al centro recreacional, exponiendo que la “proveedora de los servicios emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados, constituyéndose en autores materiales del fraude al fisco”.

Notas relacionadas

El valor agregado de la buena arquitectura
Sociedad

El valor agregado de la buena arquitectura

En Chile, la arquitectura de espacios educativos atraviesa por un momento de madurez. Si bien encontramos a lo largo de la historia algunos casos destacados, principalmente en zonas urbanas, ejemplos recientes dan cuenta de cómo el diseño ha dejado de ser un mero soporte para convertirse en protagonista de proyectos que replantean nuestras escuelas, colegios y liceos del futuro.

Jeannette Plaut
Alejandra Valdés Raczynski: Cultura hacia la ciudad…y la cordillera
Sociedad

Alejandra Valdés Raczynski: Cultura hacia la ciudad…y la cordillera

La directora de la Corporación Cultural de Lo Barnechea ha dedicado su vida profesional al desarrollo de las artes, al resguardo del patrimonio y al impacto que estos tienen en la educación, la cohesión social y el diario vivir. En esta entrevista habla de lo que viene en 2026 y de cómo el acceso a la montaña también puede terminar siendo un hito cultural. 

Felipe Ramos
¿Neo-cancelación?
Opinión

¿Neo-cancelación?

Con esta actitud, ciertas organizaciones incurren en una doble incoherencia. Por una parte, reproducen la lógica excluyente de ciertos feminismos. Por otra, reducen un problema humano y cultural de enorme densidad a una mera ecuación, como si la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres pudiera resolverse por planilla.

Foto del Columnista Fernanda García Fernanda García