CDE sigue el camino de Sichel y se querella por eventual fraude al fisco en administración de Emilia Ríos

El organismo apunta a la implementación del programa Vacaciones Soñadas, entre 2022 y 2024, sumándose así a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

AGENCIA UNO

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado durante la administración de Emilia Ríos al frente de la Municipalidad de Ñuñoa.

El organismo apunta a la implementación del programa Vacaciones Soñadas, entre 2022 y 2024, sumándose así a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

La iniciativa buscaba llevar a adultos mayores de la comuna en un paseo a un centro recreacional de Olmué por tres noches y cuatro días, incluyendo alimentación y alojamiento, contratando a dos empresas para realizar estos viajes.

Según el CDE, la Municipalidad de Ñuñoa gastó $118 millones el 2022 y 2023, y $300 millones en 2024, cuando se concretaron 10 travesías, pero “se observó que no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”.

Junto con ello, se pagó por un viaje que no se concretó y “en otros viajes se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”, consignó La Tercera.

En tanto, en la acción judicial presentada por el alcalde Sichel se detalla que “el Inspector Técnico de Servicios (ITS) Jorge Díaz Mujica, certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente, validando pagos con cargo a fondos públicos sin verificación objetiva. Su rol, como funcionario público encargado de la fiscalización, lo ubica como autor o cooperador necesario del fraude, ya que en el ejercicio de sus funciones aprueba o consiente el mismo”.

En esta línea, también apuntó al centro recreacional, exponiendo que la “proveedora de los servicios emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados, constituyéndose en autores materiales del fraude al fisco”.