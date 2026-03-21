Ley 40 Horas: ¿A qué trabajadores no aplica la reducción de la jornada laboral?

La segunda reducción de la jornada laboral se materializará el 26 abril de este año, cuya medida no aplica a todos los trabajadores por igual.

Este año se realizará una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, en el marco de la ley de 40 horas. El próximo domingo 26 de abril comenzará a regir la segunda rebaja gradual, pasado de las 44 a 42 horas semanales.

Lo anterior, teniendo en cuenta el calendario establecido por la Ley 21.561, donde se fijó la implementación gradual hasta llegar a las 40 horas en 2028.

Estas son las tres etapas que contempla la normativa:

26 de abril de 2024 : 44 horas semanales.

: 44 horas semanales. 26 de abril de 2026 : 42 horas semanales.

: 42 horas semanales. 26 de abril de 2028: 40 horas semanales.

La implementación de esta nueva etapa no implica una reducción en las remuneraciones de los trabajadores y la disminución de las horas no se pueden materializar afectando el horario de colación.

Los alcances de la ley de 40 horas en Chile: ¿A qué trabajadores no aplica la rebaja de la jornada laboral?

Pese a que la medida tiene un gran alcance, esta no aplica a todos los trabajadores por igual, ya que hay ciertos grupos que quedan excluidos de la limitación de la jornada.

Dentro de ellos se encuentran los trabajadores que ejercen funciones de alta dirección o administración dentro de una empresa.

Lo anterior incluye gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y otros cargos equivalentes. También están excluidos quienes desempeñan labores sin fiscalización superior inmediata.

Considerando que la disminución de horas aplica para quienes tienen contratos regulados por el Código del Trabajo en el sector privado, esta normativa no aplica a trabajadores a honorarios, a contrata ni a funcionarios públicos, quienes se rigen por estatutos distintos.