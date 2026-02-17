¿Cuándo se reduce la jornada laboral por Ley 40 Horas y a qué trabajadores aplica?

Revisa todos los detalles de la implementación de la segunda etapa de las 40 Horas, que disminuirá la jornada a 42 horas semanales este año.

Este año se aplicará una nueva reducción a la jornada laboral en Chile, en el marco de la Ley 40 Horas, que comenzó su implementación gradual el 2024.

Precisamente, la normativa contenida en la Ley 21.561, empezó a regir el 26 de abril de 2024 con la disminución de 45 a 44 horas semanales. Luego de un año sin modificaciones, este 2026 la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales y en 2028 se aplicarán las 40 horas.

De esta forma, la segunda reducción de la jornada laboral comenzará a regir desde el próximo 26 de abril de 2026.

Esto, considerando las tres etapas que contempla la Ley 21.561:

26 de abril de 2024 : 44 horas semanales.

: 44 horas semanales. 26 de abril de 2026 : 42 horas semanales.

: 42 horas semanales. 26 de abril de 2028: 40 horas semanales.

La implementación de esta nueva etapa no implica una reducción en las remuneraciones de los trabajadores y la disminución de las horas no se pueden materializar afectado el horario de colación.

¿A quiénes aplicará la nueva reducción de la jornada laboral en la Ley de 40 Horas?

La disminución de horas aplica para quienes tengan contratos regulados por el Código del Trabajo en el sector privado.

De esta manera, esta normativa no aplica a trabajadores a honorarios, a contrata ni a funcionarios públicos, quienes se rigen por estatutos distintos.