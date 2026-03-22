La serie de cambios a la Ley de 40 Horas que prepara el Gobierno

El Gobierno de Kast se encuentra trabajando en tres aspectos de la normativa con el fin de flexibilizar su aplicación.

El Gobierno de José Antonio Kast se encuentra preparando una serie de cambios en la aplicación de la ley de 40 horas, a solo unas semanas de que inicie la nueva etapa de reducción de la jornada laboral.

Así lo dio a conocer el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, quien detalló que las modificaciones buscan flexibilizar la aplicación de la normativa.

Bajo este contexto, aseguró a La Tercera que “la ley de 40 horas se va a mantener intacta en su cronograma, que es lo que hemos dicho. En abril vamos a tener 42 horas semanales y en el 2028 se llegará a las 40 horas semanales. En ese sentido, no hay ningún tipo de cambio“.

Los cambios que prepara el Gobierno en la aplicación de la ley de 40 horas

Respecto a los cambios, la autoridad expresó que se pondrá foco a tres aspectos de la aplicación de la ley: banda horaria, artículo 22 inciso 2 y la hora de colación dentro o fuera de la jornada laboral.

“El foco está en mejorar su implementación y trabajar en la utilización de medidas de flexibilidad que ya establece la ley, pero que de alguna forma están subutilizadas como las bandas horarias, ciclos de trabajo, descansos compensatorios, todas medidas que permiten adaptar la jornada a la realidad de las personas y de las empresas”, comentó el subsecretario.

“Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo y no de reducir derechos laborales. Y también fuera del horario laboral de las personas, en la vida familiar”, expuso Rosende, señalando que “con esta revisión de dictámenes no se pretende hacer elegir entre derechos laborales y empleo, sino que lograr ambos objetivos. Para eso requerimos ajustes responsables, diálogo y también evidencia”.

Otra de las modificaciones tiene que ver con el inciso que regula a los trabajadores excluidos de la jornada laboral. Lo anterior, debido a que consideran que la actual interpretación de la Dirección del Trabajo (DT) es “muy restrictiva, incluso más allá del espíritu de la ley“.

En cuanto a la colación, desde el Gobierno sostuvieron que también se someterá a revisión, ya que “lo que queremos es que esto no se transforme en una reducción horaria que vaya más allá del espíritu que tuvo desde un principio la Ley de 40 horas”.