Ignacio Malig es nombrado como nuevo director de Conadi

El Ministerio de Desarrollo Social destacó que Malig ya estuvo a cargo de Conadi entre junio de 2019 y mayo de 2022, a través de Alta Dirección Pública.

El presidente José Antonio Kast anunció el nombramiento del abogado Ignacio Malig como nuevo director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

En una declaración pública, el Ministerio de Desarrollo Social destacó que Malig ya estuvo a cargo de Conadi entre junio de 2019 y mayo de 2022, a través de Alta Dirección Pública.

En dicho periodo “se desempeñó como representante del Estado ante el Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); participante del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, y expositor del Estado de Chile ante el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en Ginebra, Suiza”.

Tras su nombramiento, Ignacio Malig expresó que “en un momento cuando el orden y la transparencia son vitales, la urgencia con la que se debe trabajar requiere de conocimiento en temas indígenas y administrativos, en lo que espero pueda aportar con mi experiencia en la institución”.

Además de su paso por Conadi, el abogado también fue secretario regional Ministerial de la Araucanía, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018-2019), jefe de gabinete de la Conadi (2010-2014), y fiscal de subvenciones del Ministerio de Educación.