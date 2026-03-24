Ministerio de Ciencia congela becas para magíster y postdoctorado en el extranjero

Desde la Cámara de Diputados, Consuelo Veloso, presidenta de la Comisión de Ciencia, dijo que “no se entiende el desprecio que tiene hoy el gobierno de José Antonio Kast por becas que han significado mucho para nuestro país”.

AGENCIA UNO.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció que, a partir de este año, se suspenderán las Becas Chile destinadas a magíster y postdoctorados en el extranjero.

Durante su intervención ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado explicó que la medida forma parte de un plan de austeridad fiscal. “La reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene,(…) eso depende de cómo esté la economía. Y una de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero”.

La ministra detalló que la cartera sufrirá una baja de presupuesto del 3%, pasando de 588 mil millones a 565 mil millones de pesos, y señaló que la intención es “reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado”.

Lincolao aclaró que el programa de doctorados se mantiene vigente, mientras que los de magíster y postdoctorado quedan suspendidos.

La medida ha generado críticas desde diversos sectores, especialmente dentro de la comunidad científica, donde se recordó que la inversión de Chile en esta área apenas alcanza el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Flavio Salazar, ex ministro durante la administración de Gabriel Boric, indicó que “la posibilidad de jóvenes chilenos talentosos de salir a formarse a centros internacionales es una oportunidad que el país debiese poder seguir aprovechando”. Agregó que “probablemente no va a ser el único programa que vea recortes, porque eso no cubre el 3% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología; por lo tanto, lo más probable es que vaya a haber recortes en otros programas”.

Desde la Cámara de Diputados, Consuelo Veloso, presidenta de la Comisión de Ciencia, calificó la medida como un “golpe importante a cientos de postulantes, pero también afectando lo que ha sido Chile durante estos años, que ha tenido la oportunidad de preparar alrededor del mundo a muchos profesionales que finalmente vuelven a aportar”.

Veloso agregó: “No se entiende el desprecio que tiene hoy el gobierno de José Antonio Kast por becas que han significado mucho para nuestro país“.