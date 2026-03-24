Operación Renta 2026: estas son las fechas claves para declarar tus impuestos

Las devoluciones comienzan a realizarse entre abril y mayo, dependiendo de la fecha en que se envíe la declaración, beneficiando a quienes realizan el trámite en los primeros días.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con la llegada de abril, el país se prepara para una nueva Operación Renta 2026, el proceso anual mediante el cual millones de contribuyentes deberán declarar sus ingresos correspondientes al año 2025 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

De acuerdo a la información oficial y reportes recientes, el periodo para enviar la declaración de renta, a través del Formulario 22, se iniciará entre el 1 y el 8 de abril, dependiendo de la habilitación del sistema, y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, fecha límite para cumplir sin multas ni recargos.

No obstante, una de las principales novedades es que el Formulario 22 podrá consultarse desde el viernes 27 de marzo, adelantándose algunos días al inicio oficial del proceso.

Quiénes deben realizar la declaración de la Operación Renta 2026

La Operación Renta no es obligatoria para todos, pero sí para un grupo importante de contribuyentes. Entre ellos se encuentran:

Personas que durante 2025 obtuvieron ingresos anuales superiores a $11.265.804.

Trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios.

Quienes tuvieron más de un empleador o pagador en el año.

Personas con inversiones, emprendimientos u otras fuentes de ingreso.

Empresas, independientemente de su tamaño o resultados.

También pueden declarar de manera voluntaria quienes busquen acceder a devoluciones o beneficios tributarios.

El trámite consiste en informar todos los ingresos obtenidos durante el año anterior, incluyendo sueldos, honorarios, rentas financieras y otros. Esta información se consolida en el Formulario 22, que se completa principalmente en línea a través del sitio del SII.

En la mayoría de los casos, el sistema entrega una propuesta prellenada, la cual debe ser revisada cuidadosamente antes de enviarla.

Una vez realizada la declaración, el resultado puede ser:

Devolución de impuestos, si el contribuyente pagó más de lo correspondiente durante el año.

Pago de impuestos, si existe una diferencia a favor del fisco.

Tras ello, las devoluciones comienzan a realizarse entre abril y mayo, dependiendo de la fecha en que se envíe la declaración, beneficiando a quienes realizan el trámite en los primeros días.