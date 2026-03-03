Firma suiza de la que viene el nuevo director de Impuestos Internos es activa lobista y proveedora del SII

El consultor -que estuvo en las filas del SII como Director de Grandes Contribuyentes y Subdirector de Fiscalización entre 2002 y 2008- trabajó en los últimos años en SICPA, una empresa de trazabilidad, seguridad y autentificación.

En medio de las tensiones políticas de esta mañana, nuevas decisiones se conocieron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE). Se trata de la definición del futuro gobierno de José Antonio Kast para el cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII). En el puesto se designó al ingeniero y exfuncionario del SII, Jorge Trujillo.

El consultor -que estuvo en las filas del SII como Director de Grandes Contribuyentes y Subdirector de Fiscalización entre 2002 y 2008- trabajó en los últimos años con la firma de origen suizo SICPA, una empresa de trazabilidad, seguridad y autentificación que opera con diversos gobiernos en el mundo, entre ellos el de Chile.

Trujillo ocupó el cargo de Regional Business Development Director de la suiza, que al menos desde 2018 mantiene una estrecha relación con el Servicio de Impuestos Internos. La compañía se ha adjudicado en al menos dos ocasiones contratos con la entidad gubernamental.

Trazabilidad de cigarrillos

En el marco de la Reforma Tributaria se estableció un sistema de trazabilidad para las cajetillas mediante una licitación que se adjudicó la empresa en la que Trujillo se desempeñó durante los últimos 14 años.

En diciembre de 2023 el contrato fue renovado. El servicio se conoce como Sistema de Trazabilidad Fiscal (SITRAF). Se estima que el primer contrato permitió frenar el comercio ilícito por más de US$ 500 millones.

El sistema incluye la marcación directa en las cajetillas de cigarrillos de producción local para el mercado chileno y estampillas fiscales digitales para las cajetillas importadas. La información capturada por el sistema SITRAF se reporta automáticamente a las bases de datos del SII.

Para dimensionar este problema en Chile, según datos del Servicio Nacional de Aduanas, en 2024 se decomisaron 25,1 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando, con una evasión del orden de US$ 69 millones.

El trabajo de SICPA ha sido muy bien evaluado al interior del SII, ya que ha sido clave en varias operaciones para desbaratar redes de tráfico ilegal de cigarros.

El lobby de SICPA en Chile

SICPA tiene un amplio portafolio de servicios: desde trazabilidad de billetes y armas, pasando por recursos naturales como minerales o insumos pesqueros, hasta documentos fiscales de diversa índole. Por ello, Trujillo, como su representante, y la empresa han sido activos lobistas ante distintas autoridades.

De acuerdo con información del InfoLobby, del Consejo para la Transparencia, Jorge Trujillo representó a la compañía en al menos 67 reuniones ante diversas autoridades, principalmente ante el SII. De hecho, el mismo futuro director del servicio sostuvo reuniones en 2024 con Carolina Saravia -actual directora del SII- para presentar soluciones relacionadas con el control del comercio ilegal en Chile.

En 2025, Trujillo se reunió en representación de la firma suiza con la Municipalidad de Las Condes para proponer servicios de trazabilidad presupuestaria; con la Subsecretaría de Transportes, para abordar las licencias de conducir digitales; y con la Subsecretaría de Hacienda, para tratar sistemas de seguimiento y bloqueo de sitios de apuestas en línea.

El abogado Alberto Pretch -exdirector ejecutivo de Chile Transparente- explicó a EL DÍNAMO que no existe en este caso incompatibilidad para asumir el cargo, pero que lo que sí debe sopesar Trujillo una vez que asuma es “el deber de abstención que busca prever cualquier conflicto de interés ante decisiones que involucren a esta empresa”.