Balacera en mall de Cerrillos deja un guardia de seguridad herido

Desde Carabineros informaron que el estado de salud del guardia es reservado.

Un guardia de seguridad fue herido de bala en la tarde de este sábado luego de intentar disuadir a un dos sujetos que estaba intentando robar en una tienda del Mall Plaza Oeste en Cerrillos, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, personal policial llegó hasta el centro comercial a eso de las 20.20 horas tras ser alertados de la situación. El funcionario herido, por su lado, fue trasladado a un recinto médico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

El mayor Hugo Araneda, oficial de la 34° Comisaría Vista Alegre, relató que los sujetos que dispararon al guardia eran reconocidos, como ladrones “habituales del sector”.

Luego de que el funcionario los expulsara, los individuos volvieron a ingresar al recinto y en ese momento, efectuaron al menos tres disparos en contra del guardia de seguridad.

“El estado de salud del guardia en este momento es reservado. De todas maneras, se están realizando patrullajes preventivos por toda la inmediación del mall en la búsqueda de estos sospechosos. Este todavía es un procedimiento que está en desarrollo”, acotó el mayor Araneda.

Asimismo, el oficial explicó que como el centro comercial estaba cerrando y la afluencia de público era menor a la habitual no hubo más lesionados. “La preocupación de las personas es legítima, pero dentro de lo complejo de este escenario, no hubo un proceso de evacuación porque muchas personas se estaban retirando”, explicó.

Las diligencias, de acuerdo con lo informado por la institución policial, están siendo dirigidas por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.